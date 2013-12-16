Во владивостокском зоопарке медведи переехали в новый вольер открытого типа

В зоопарке "Садгород" новоселье.

Как сообщила замдиректора зоопарка Алена Асновина, бурая медведица Груша, гималайские медведи Маша, Марта, Егор переехали в новый вольер открытого типа.

Посетители видят медведей с верхней площадки и с нижней. Нижняя площадка не имеет аналогов в Приморском крае. Животных можно увидеть на уровне глаз через стекло. На верхнем ярусе предусмотрены удобные смотровые ступеньки для маленьких посетителей зоопарка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]