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Во владивостокском зоопарке медведи переехали в новый вольер открытого типа

Во владивостокском зоопарке медведи переехали в новый вольер открытого типа

Фото: Зоопарк "Садгород"

В зоопарке "Садгород" новоселье. 

Как сообщила замдиректора зоопарка Алена Асновина, бурая медведица Груша, гималайские медведи Маша, Марта, Егор переехали в новый вольер открытого типа.

Посетители видят медведей с верхней площадки и с нижней. Нижняя площадка не имеет аналогов в Приморском крае. Животных можно увидеть на уровне глаз через стекло. На верхнем ярусе предусмотрены удобные смотровые ступеньки для маленьких посетителей зоопарка.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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