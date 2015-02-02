Любитель пьяной езды устроил смертельную автоаварию в Приморье

В поселке Кавалерово "Тойота Корона" врезалась в дерево. В результате аварии погиб пассажир иномарки. Водитель отправлен на медицинское освидетельствование, так как ранее привлекался к административной отвтетсвенности за езду состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Приморскому краю, 23-летний водитель автомашины "Тойота Корона" двигался в сторону поселка Хрустальный. В районе дома №62 на улице Калинина мужчина не справился с управлением и съехал с дороги врезался в дерево. В момент автоаварии на переднем пассажирском сидении "Тойоты" находился 32-летний мужчина, в результате удара он получил смертельные травмы. Водитель госпитализирован с травмами головы, рёбер и живота.

На момент происшествия стаж вождения 23-летнего мужчины составил 4 года, в 2016 году его привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), оплатил штрафные санкции в размере 30 тыс. рублей, а также был лишен права управления транспортным средством до мая 2018 года.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка, у водителя взята кровь на анализ для определения наличия в ней алкоголя.

С начала 2018 года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 8,5 тыс. нетрезвых водителей в Приморье. В отношении 1545 нарушителей вынесены постановления об административном аресте.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Всего за прошедшие сутки на территории Приморья зарегистрировано 101 ДТП: 91 с материальным ущербом, 10 - с пострадавшими. 1 человек погиб, 17 – получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 197 транспортных средств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]