Веркеенко завершит работу на посту мэра Владивостока 11 октября

Заместитель мэра Владивостока Сергей Шерстюк станет с пятницы исполняющим обязанности главы города. Мэр Виталий Веркеенко в четверг завершает работу на своем посту, хотя вопрос о его отставке городская Дума еще не рассматривала, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 3 октября Дума Владивостока зарегистрировала заявление об отставке главы города Виталия Веркеенко по собственному желанию. Вопрос об отставке мэра должен был обсуждаться в четверг, 11 октября, однако он не был внесен в повестку дня, профильный комитет также этот вопрос не рассматривал.

Несмотря на такое решение думы, юридически, согласно уставу города, 11 октября станет последним рабочим днем Виталия Веркеенко. Исполнять обязанности главы города будет его первый заместитель Сергей Шерстюк, - заявили в администрации Владивостока.

Следующее заседание думы, на котором может быть рассмотрен вопрос отставки Веркеенко, пройдет 16 октября. Согласно муниципальному правовому акту, Дума должна принять решение по избранию нового главы города не позднее 55 календарных дней со дня окончания срока полномочий предыдущего мэра.

Веркеенко был назначен мэром Владивостока 21 декабря 2017 года. Тогда депутаты выбрали его из нескольких кандидатов, среди которых был и первый вице-мэр Алексей Литвинов. В прошлую среду 3 октября Литвинов также подал заявление об отставке, которое Веркеенко подписал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]