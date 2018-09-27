Кожемяко: в Приморье нормативы энергопотребления вводить не будут

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил в эфире федерального телеканала "Россия 1".

Олег Кожемяко привез из Москвы важную для каждого домохозяйства Приморья новость. "Во время встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым я рассказал ему, что жители Приморья, пострадавшие от наводнений последнего времени, крайне негативно настроены в отношении введения социальных норм энергопотребления. Председатель правительства сказал, что он понимает и разделяет тревоги приморцев", - сказал Кожемяко.

По словам врио губернатора Приморья, этот же вопрос он обсудил и с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который также уверил Кожемяко в том, что введения нормативного энергопотребления в Приморском крае не будет.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждается идея введения в России норматива энергопотребления для одного домохозяйства на уровне 300 кВт/час в месяц и оплата этого объема потребления по базовому тарифу. Потребление от 300 до 500 кВт/час в месяц - по повышенному тарифу, более 500 кВт/час - по экономически обоснованному.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]