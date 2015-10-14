Во Владивостоке на улице Суханова с 15 октября будет перекрыта часть дороги

С понедельника, 15 октября, по 11 ноября во Владивостоке будет перекрыт дорожный проезд в районе дома № 6 на улице Суханова. Здесь специалисты КГУП «Приморский водоканал» проведут работы по перекладке аварийного водопровода.

Как сообщили на предприятии, объехать ремонтируемый участок можно будет по улицам Суханова и Уборевича. Место производства ремонтных работ будет ограждено, рабочие установят временные дорожные знаки.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]