К берегам Приморья принесло японскую иномарку (видео)

Недалеко от Владивостока в бухте Бомбовоз в Уссурийском заливе обнаружили утонувший автомобиль, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Отдыхающие вытащили его на берег. Внутри никого не было, иномарка заперта. Кому принадлежит таинственная находка остается неизвестным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]