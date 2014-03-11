К берегам Приморья принесло японскую иномарку (видео)
Недалеко от Владивостока в бухте Бомбовоз в Уссурийском заливе обнаружили утонувший автомобиль, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Отдыхающие вытащили его на берег. Внутри никого не было, иномарка заперта. Кому принадлежит таинственная находка остается неизвестным.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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