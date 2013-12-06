На маршрут острова Русский вышел новый автобус
Новый автобус МАЗ (Минского автомобильного завода) вышел во Владивостоке на маршрут №15 Изумруд – ДВФУ – Океанариум.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, транспортное средство передано одной из компаний города на баланс муниципальному предприятию «ВПОПАТ-1» на безвозмездной основе.
Автобусом вместимостью более ста пассажиров теперь могут воспользоваться как студенты и преподаватели ДВФУ, так и местные жители, а также туристы.
Новый автобус собран в Минске. Его стоимость составляет 10 миллионов рублей.
Для справки:
На линии город – остров Русский во Владивостоке сегодня работают более 50 автобусов. Это восемь городских маршрутов: № 15, 22, 29, 63, 74, 75, 76 и 77.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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