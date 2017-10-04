Анонс на 12 октября
12 октбяря в 10.00 во Владивостоке, средняя школа № 16 (Пирогова, 7) − IV чемпионат города по лапте.
12 октября в 11.00 во Владивостоке, ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) − проект «Э. Ю. Я. Дорога к морю».
12 октября в 16.00 во Владивостоке в парке Минного городка (Луговая, 34) − мастер-класс по гимнастике цигун для пожилых людей.
12 октября в 18.30 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) − День психического здоровья.
12 октября в 19.00 во владивостокском цирке (Светланская, 103) − концерт Григория Лепса.
12 октября в Москве - матч ХК ЦСКА Москва - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.
С 12 по 14 октября во Владивостоке, в бассейне «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2), тире и на водной станции спортивного центра МиФП ЦСКА (ул. Набережная, 7). Чемпионат и Первенство Приморского края по современному пятиборью (четырехборью).
12 октября − Всемирный день яйца.
12 октября − Всемирный день борьбы с артритом.
12 октября − День кадрового работника в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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