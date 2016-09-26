Мусор с северокорейских шхун наносит вред морским обитателям акватории Приморья

Мониторинг загрязнённости побережья полуострова Житкова морскими отходами искусственного происхождения провели сотрудники отдела экологического просвещения Приморского океанариума совместно с учащимися старших классов школы-интерната для одарённых детей ВГУЭС. Как сообщает пресс-служба Приморского океанариума, во время акции было собрано порядка 50 килограммов мусора, состоящего в основном из пенополистирола, пластика и пиломатериалов.

"Проект мониторинга морского мусора – международный, и в нём участвует несколько стран: Россия, Китай, Япония и Южная Корея, в Приморском крае он осуществляется уже более десяти лет, - пояснила главный специалист отдела экологического просвещения Приморского океанариума Инна Кауфман. – Учащиеся школы-интерната для одарённых детей ВГУЭС реализуют этот проект на протяжении пяти лет, Приморский океанариум присоединился к ним в прошлом году. Это не субботник, во время которого очищается побережье: весь собранный мусор мы сортируем по восьми категориям в зависимости от типа отходов и анализируем. Также в соответствии с методикой определяется страна происхождения мусора, вынесенного на побережье. В этом году много мусора из Серной Кореи, который выбросило во время тайфунов в конце августа и сентябре. Наибольший урон окружающей среде наносит пенополистирол, из которого изготовлены буйки, используемые северокорейскими рыбаками; он легко крошится, и далее попадает по цепям питания в организмы гидробионтов и наносит им смертельный вред".

Результаты мониторинга после оформления будут направлены в Центр экологического сотрудничества в регионе Японского моря, который каждый год издаёт брошюру с результатами исследования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]