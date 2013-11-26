Более 200 млн. рублей добавили в бюджете Владивостока на зимнее содержание дорог

11 октября на внеочередном заседании Думы города Владивостока депутаты поддержали предложение администрации краевого центра о корректировке бюджета на текущий, 2018 год. Связано это с поступлением в доходную часть дополнительных средств, а также с полученной экономией. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, в итоге, более 200 млн. рублей дополнительно в качестве субсидий будут предоставлены муниципальному бюджетному учреждению «Содержание городских территорий» - для прохождения осенне-зимнего периода в нормальном режиме.

Как сообщила в ходе заседания думы заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова, увеличение доходов бюджета в текущем году связано с увеличением налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 136,8 млн. рублей. В частности, на сумму 136,5 млн. рублей увеличен доход по налогу на доходы физических лиц за счет роста поступления по результатам декларационной компании за 2017. Также увеличены неналоговые доходы на сумму 323 тыс. руб.

В связи с вносимыми изменениями параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2018 году составят по доходам 13,8 млрд. рублей, по расходам – 13,79 млрд. рублей. Кроме того, получена экономия на обслуживание муниципального долга в сумме 64,1 млн. руб.

Таким образом, предлагается увеличить бюджетные ассигнования управлению дорог и благоустройства администрации города Владивостока на сумму 201 млн. рублей - для предоставления субсидий муниципальному бюджетному учреждению «Содержание городских территорий».

Как уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, дополнительные средства будут направлены на завершение аварийно-восстановительного ремонта дорог, а также на закупку противогололедных материалов и зимнее содержание улично-дорожной сети.

Вторым вопросом повестки заседания думы стало утверждение Перечня наказов избирателей на 2019 год. В перечень, в соответствии с заключением администрации города, на 2019 год был включен 151 наказ, при этом часть из них уже исполнена в этом году. Поэтому в список работ на 2019 год включено 115 наказов, предварительная стоимость работ - 177,9 млн. Для сравнения, в нынешнем 2018 году на наказы избирателей запланировано 66 млн. рублей.

В числе наказов жителей города традиционно – благоустройство территорий, ремонт дорог, подпорных стен, лестниц, ливневой канализации, восстановление автобусных остановок, пешеходных тротуаров, строительство детских и спортивных площадок и другие.

Так, среди наказов:

- ремонт лестницы по Океанскому проспекту, 110а,

- ремонт и восстановление пришкольных стадионов школ № 54 и № 33,

- восстановление и благоустройство видовой площадки в районе Добровольского, 13,

- капитальный ремонт футбольного поля и части зрительских трибун стадиона «Строитель», - восстановление лестницы от дома № 74 по ул. Луговая к домам на ул. Сабанеева, 13, 15 и детскому саду на Сабанеева, 11

- восстановление и ремонт подпорных стен по адресам: ул. Черняховского, 3 и Адмирала Кузнецова, 70, и другие.

Решение по этому вопросу также принято депутатами единогласно.

Напомним, администрация Владивостока завершает формирование проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2010-2021 годы. 57% минимального сбалансированного бюджета составят расходы на сферы образования, культуры и спорта, почти 10% - на строительство детских садов и ремонт дорог в краевом центре, сообщили в управлении финансов мэрии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]