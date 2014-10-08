Депутаты Думы Владивостока скорректировали бюджет города на 2018 год

Более сотни наказов избирателей и подготовка краевой столицы к зиме - эти вопросы обсудили депутаты Думы Владивостока на внеочередном заседании 11 октября. Скорректирован бюджет на 2018 год. Предусмотрено выделение более 200 миллионов рублей на содержание города в осенне-зимний период, средства выделены за счёт дополнительных доходов. Также депутаты утвердили перечень объектов и территорий, которые отремонтируют в следующем году. Это восстановление подпорных стен на ул. Адм. Кузнецова и Черняховского, капремонт актового зала школы №68, обустройство стадионов школ №33 и 54. Предварительно стоимость работ по выполнению наказов избирателей составит более 170 млн рублей.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Для сравнения в прошлом году было 66 млн, 178,5 млн рублей. Это 115 важных наказов — это лестницы, освещение, площадки, стадионы пришкольные. И стадион «Строитель», именно через систему наказов избирателей финансы, чтобы продолжить его восстанавливать».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]