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Депутаты Думы Владивостока скорректировали бюджет города на 2018 год

Более сотни наказов избирателей и подготовка краевой столицы к зиме - эти вопросы обсудили депутаты Думы Владивостока на внеочередном заседании 11 октября. Скорректирован бюджет на 2018 год. Предусмотрено выделение более 200 миллионов рублей на содержание города в осенне-зимний период, средства выделены за счёт дополнительных доходов. Также депутаты утвердили перечень объектов и территорий, которые отремонтируют в следующем году. Это восстановление подпорных стен на ул. Адм. Кузнецова и Черняховского, капремонт актового зала школы №68, обустройство стадионов школ №33 и 54. Предварительно стоимость работ по выполнению наказов избирателей составит более 170 млн рублей.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Для сравнения в прошлом году было 66 млн, 178,5 млн рублей. Это 115 важных наказов — это лестницы, освещение, площадки, стадионы пришкольные. И стадион «Строитель», именно через систему наказов избирателей финансы, чтобы продолжить его восстанавливать».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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