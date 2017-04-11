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В пятницу погода в Приморье улучшится

В пятницу погода в Приморье улучшится

Сегодня, 11 октября, циклон продолжит смещаться на север вдоль восточного побережья Приморья, и во второй половине дня подойдёт к острову Сахалин. Местами в Приморье сохранятся небольшие, в отдельных районах умеренные дожди. За циклоном вторгнется холодная воздушная масса с севера и температурный фон понизится.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ближайшей ночью атмосферное давление начнёт расти, и на большей части края дожди прекратятся. Лишь местами на севере ещё есть вероятность небольших осадков. 

Завтра дожди прекратятся. Продолжится активный рост атмосферного давления. Ночью температура воздуха −4…+10 °C, в горных районах до −8 °C. Днём +8…+16 °C.

Сегодня и ближайшей ночью во Владивостоке облачно, с вероятностью около 80 % возможен слабый дождь. Температурный фон понизится на 2–4 градуса. Завтра погода в городе улучшится. Выглянет солнце, и температура воздуха начнёт повышаться. Прошедшие дожди улучшили пожароопасную обстановку в Приморском крае.

Класс горимости леса снизился, но местами на севере края ещё сохраняется высокая опасность возникновения лесных пожаров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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