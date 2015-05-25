Жители ДФО достали из копилок почти 6,5 млн. рублей
Жители Дальнего Востока обменяли на памятные 25-рублёвые монеты и банкноты Банка России, посвящённые проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, почти 6,5 млн рублей мелочью. Акция Дальневосточного главного управления Банка России по обмену монет низких номиналов на «футбольные» деньги стартовала 1 июня 2018 года.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Банка России, за четыре месяца в регионах ДФО коммерческими банками собрано без малого 2 тыс. мешков мелочи, в том числе однокопеечной — 19 мешков, пятикопеечной — 103 мешка, десятикопеечной — 257 мешков, пятидесятикопеечной — 282 мешка. Монет номиналом 1 рубль в кредитных организациях насчитали 521 мешок, 2 рубля — 504 мешка, 5 рублей — 228 мешков, 10 рублей — 56 мешков.
Самыми активными оказались жители Приморского края, которые вернули в банки почти половину от общей суммы обменянной разменной монеты — 3,1 млн рублей.
Проведение акции позволило увеличить объём и расширить номинальный ряд разменной монеты в кассах кредитных организаций и территориальных учреждений Банка России на Дальнем Востоке. Кроме того, все желающие смогли получить памятные 25-рублёвые монеты и банкноты Банка России, посвящённые Чемпионату мира по футболу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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