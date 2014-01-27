Программа "Дальневосточный вектор": Власти Приморья взяли курс на быстрое решение проблем простых граждан
Программа "Дальневосточный вектор": Власти Приморья взяли курс на быстрое решение проблем простых граждан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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