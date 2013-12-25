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Консультационные пункты для безработных предпенсионного возраста открыли в Приморье

Консультационные пункты для безработных предпенсионного возраста открыли в Приморье

Фото: Администрация ПК

В отделениях Приморского центра занятости населения начали работу специализированные консультационные пункты. Сюда могут обратиться граждане в возрасте 50+ и узнать об услугах в сфере занятости.

Специалисты расскажут с чего начать поиск работы, какие документы нужны для получения той или иной услуги и как встать на учет в службе занятости.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в городах и районах края открыты 29 таких пунктов. За консультацией уже обратились около 250 граждан предпенсионного возраста. Наибольшее количество консультаций провели сотрудники центров Артема и Спасска-Дальнего.

Какие специальности востребованы, как можно бесплатно переобучиться или повысить квалификацию, как получить услугу по профориентации или психологической поддержке – все это можно узнать, обратившись в консультационные пункты в центрах занятости.

Консультационные пункты при центрах занятости начали работать в рамках Комплекса мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста на 2018-2020 годы.

Адреса и телефоны специалистов Приморского центра занятости населения, которые могут проконсультировать по вопросу работы с отчетностью, а также формы новой отчетности можно найти на официальном сайте Департамента труда и социального развития Приморского края. в разделе «Как работодателю правильно отчитаться о работниках предпенсионного возраста».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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