Матерую автоворовку из Приморья задержали в Краснодаре
45-летняя уроженка Приморского края и ее 30-летней родственник промышляли автомобильными кражами на территории Краснодара. Но очередная «вылазка» в начале октября выдалась для них неудачно, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт bloknot-krasnodar.ru.
Известно, что краснодарец оставил свою машину на парковке супермаркета по улице Покрышкина. Совершив покупки и вернувшись к автомобилю, он обнаружил в салоне незнакомую женщину. Мужчина задержал ее и вызвал полицию.
Оказалось, что женщина вскрыла автомобиль с помощью специального устройства для снятия блокировки и пыталась украсть денежные средства. С ней в паре работал ее родственник, но он упустил жертву и не предупредил подельницу.
Кроме того, правоохранителям удалось установить, что в июне в Краснодаре они совершили кражу из автомобиля, припаркованного на улице Западный Обход.
Причиненный ущерб составил 100 тысяч рублей. В отношении жителей Приморья возбудили уголовное дело по статье «кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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