План по модернизации здравоохранения разработают в Приморье

Вопрос развития здравоохранения и поддержки медицинских специалистов обсудили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко в среду, 10 октября. По обращению главы региона Приморью направят 1,7 миллиарда рублей на решение проблемы закредитованности медицинских учреждений.

«У нас меньше всех врачей по Дальнему Востоку: в среднем по региону примерно на 10 тысяч приходится 40,2 врача, у нас – 33. По средним медицинским работникам – на Дальнем Востоке 88, если брать средние показатели, у нас – 61. От этого идет совмещение ставок. Но если где-то по совмещению ставок удается выровнять заработную плату, то уже качественные услуги очень сложно населению из-за нехватки специалистов предоставлять», – отметил он, добавив, что сложности возникают и в связи с отсутствием необходимого оборудования в больницах, в том числе для выявления заболеваний на ранних стадиях.

Еще один вопрос, который озвучил на встрече с Дмитрием Медведевым врио Губернатора, – закредитованность медицинских учреждений Приморья.

«Сегодня уже возникают сложности с приобретением медицинских препаратов, расходных материалов, оплатой за коммунальные услуги – в отдельных лечебных учреждениях уже подвергаются аресту счета», – отметил Олег Кожемяко.

В связи с этим он обратился к Премьер-министру с просьбой выделить Приморскому краю 1,7 миллиарда рублей на решение данного вопроса.

«Такое поручение было дано Министерству финансов», – прокомментировал врио Губернатора по итогам встречи.

Кроме того, по его словам, 10 октября в Москве состоялся разговор с Министром здравоохранения Вероникой Скворцовой о необходимости разработки в Приморье плана по модернизации здравоохранения и обеспечению данной сферы специалистами.

«Мы примем ряд законов на местном уровне по поддержке молодых специалистов-врачей. В ближайшее время выйдет группа специалистов из Минздрава с тем, чтобы разработать по каждому направлению свою маршрутную карту, по которой мы будем двигаться. Минздрав готов помогать оборудованием, чтобы сделать медицинскую помощь доступной и качественной населению», – подвел итоги состоявшихся переговоров Олег Кожемяко.

Напомним, в ходе рабочей встречи с Председателем Правительством врио Губернатора также обсудил ход ликвидации последствий недавнего наводнения в крае, меры по недопущению таких происшествий в будущем и представил планы по интенсификации жилищного строительства в Приморье.

Обращаясь к руководителю кабмина, Олег Кожемяко подчеркнул, что ситуация в здравоохранении края непростая. Нет специалистов – от этого страдают люди.

«У нас меньше всех врачей по Дальнему Востоку: в среднем по региону примерно на 10 тысяч приходится 40,2 врача, у нас – 33. По средним медицинским работникам – на Дальнем Востоке 88, если брать средние показатели, у нас – 61. От этого идет совмещение ставок. Но если где-то по совмещению ставок удается выровнять заработную плату, то уже качественные услуги очень сложно населению из-за нехватки специалистов предоставлять», – отметил он, добавив, что сложности возникают и в связи с отсутствием необходимого оборудования в больницах, в том числе для выявления заболеваний на ранних стадиях.

Еще один вопрос, который озвучил на встрече с Дмитрием Медведевым врио Губернатора, – закредитованность медицинских учреждений Приморья.

«Сегодня уже возникают сложности с приобретением медицинских препаратов, расходных материалов, оплатой за коммунальные услуги – в отдельных лечебных учреждениях уже подвергаются аресту счета», – отметил Олег Кожемяко.

В связи с этим он обратился к Премьер-министру с просьбой выделить Приморскому краю 1,7 миллиарда рублей на решение данного вопроса.

«Такое поручение было дано Министерству финансов», – прокомментировал врио Губернатора по итогам встречи.

Кроме того, по его словам, 10 октября в Москве состоялся разговор с Министром здравоохранения Вероникой Скворцовой о необходимости разработки в Приморье плана по модернизации здравоохранения и обеспечению данной сферы специалистами.

«Мы примем ряд законов на местном уровне по поддержке молодых специалистов-врачей. В ближайшее время выйдет группа специалистов из Минздрава с тем, чтобы разработать по каждому направлению свою маршрутную карту, по которой мы будем двигаться. Минздрав готов помогать оборудованием, чтобы сделать медицинскую помощь доступной и качественной населению», – подвел итоги состоявшихся переговоров Олег Кожемяко.

Напомним, в ходе рабочей встречи с Председателем Правительством врио Губернатора также обсудил ход ликвидации последствий недавнего наводнения в крае, меры по недопущению таких происшествий в будущем и представил планы по интенсификации жилищного строительства в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]