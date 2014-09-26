Многокилометровые пробки сковали Владивосток
Вечером в четверг, 11 октября, дорожная ситуация во Владивостоке стала особенно сложной. Многокилометровые заторы образовались практически во всех районах города. Медленнее всего автомобили едут в сторону Второй Речки.
По данным сервиса Карты на VL.ru, сильные заторы образовались в районе центра города, на Эгершельде, Луговой, стоит Золотой мост в обоих направлениях. Серьезная пробка с Баляева по Рудневскому мосту и на Выселковой. Самый большой затор – из центра города в сторону Второй Речки. По состоянию на 18:55 этот маршрут у автомобилистов займет 131 минуту (по оценке сервиса Карты на VL.ru).
Причиной пробок могли стать ДТП, произошедшие в нескольких районах города: на выезде с Воропаева на Фадеева, на Океанском проспекте (в районе ТЦ «Изумруд»), на Светланской, в районе кольца Третьей Рабочей и на Калинина. Также стоит учитывать, что проезд по Пушкинской под Золотым мостом перекрыт. Возможно, свою роль сыграла и погода: сегодня в городе временами наблюдаются осадки/
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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