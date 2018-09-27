Олег Кожемяко: мы застройщикам - землю, они – завершают долгострой

Правительство РФ готово помочь Приморью с развитием жилищного строительства, а также решением проблемы долгостроев. Этот вопрос обсудили Премьер-министр Дмитрий Медведев и врио Губернатора края Олег Кожемяко в среду, 10 октября.

Олег Кожемяко вновь поднял перед Правительством РФ вопрос обманутых дольщиков в Приморье и отсутствия свободных площадок для комплексной застройки. Решить его предполагается за счет передачи в краевую собственность земли, принадлежащей «ДОМ.РФ» (АИЖК).

«Что касается бюджетников, мы ввели сейчас практику по социальной ипотеке, ее надо расширять. После предоставления этой земли в край мы будем передавать застройщикам землю с условием строительства жилья для дольщиков, поэтому это хорошее подспорье к тем социальным выплатам, которые будут идти из краевого бюджета. Параллельно эти застройщики будут достраивать дома на выгодных для всех условиях», – прокомментировал по итогам встречи Олег Кожемяко, добавив, что Премьер-министру был переданы соответствующие материалы, подготовленные региональной Администрацией.

Дмитрий Медведев отметил, что данная мера позволит не только решить проблему обманутых дольщиков, но и в целом интенсифицировать темпы жилищного строительства.

«Хорошо, давайте посмотрим. Действительно, эта проблема существует для Владивостока. И нужно посмотреть, каким образом создать новые, дополнительные мощности для строительства жилья для всех категорий граждан, в том числе тех, кто пострадал от мошеннических схем, – для того чтобы решать жилищную проблему, реализовывать различные ипотечные продукты, включая те, о которых Вы сказали, – для молодых семей, для специалистов. Это, безусловно, важно в целом для сохранения потенциала Приморского края. Надеюсь, что у вас это получится», – подчеркнул глава Правительства.

Напомним, в ходе рабочей встречи с Председателем Правительством врио Губернатора также обсудил ход ликвидации последствий недавнего наводнения в крае, меры по недопущению таких происшествий в будущем, обратился за финансированием для модернизации здравоохранения края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]