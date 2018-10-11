КХЛ дисквалифицировала бывшего и нынешнего гендиректора ХК "Адмирал"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила корпоративную дисквалификацию на бывшего генерального директора владивостокского "Адмирала" Сергея Сошникова и Александра Селиванова, ныне занимающего данный пост, из-за долгов по заработной плате перед игроками команды. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Задолженность "Адмирала" перед хоккеистами составляет 102,8 млн рублей, из которых 56,3 млн - просроченные платежи.

"КХЛ в своей политике придерживается принципа нулевой терпимости к невыплате зарплат хоккеистам и нарушению подписанных договоров. Действие дисквалификации, а также запрет на заявление новых игроков и обмена будет действовать до момента полного погашения долгов", - заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

"Долги по зарплате возникли в период руководства клубом "Адмирал" Сергеем Сошниковым в качестве генерального директора Ассоциации ХК "Адмирал". Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором Ассоциации ХК "Адмирал" Александром Селивановым", - сказано в сообщении.

Согласно регламенту КХЛ, корпоративная дисквалификация лишает физическое лицо права занимать любые должности и исполнять обязанности или права быть назначенным лицом, выполняющим управленческие функции в структуре клубов КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В межсезонье "Адмирал" сменил юридическую форму. Ассоциация ХК "Адмирал" стала АНО ХК "Адмирал ПК".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]