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Известному политику поручено вернуть на место "приспущенное знамя "Единой России"

Известному политику поручено вернуть на место

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева возглавит регионального отделения партии "Единая Россия" в Приморском крае. Такое решение было принято 11 октября в ходе заседание Президиуму Генсовета партии «Единая Россия». Она заменит на этом посту Валентина Шуматова.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на официальный сайт "Единой России", замена связана с итогами выборов, прошедших в Единый день голосования 9 сентября .

Людмила Заумовна Талабаева ранее занимала пост секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" в Приморском крае на протяжении почти пяти лет. Характеризуя кандидатуру нового секретаря реготделения в Приморье, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подчеркнул, что «ресурс у нее остался огромный». «Мы уверены, что у вас получится поднять на время приспущенное знамя «Единой России» в регионе», – сказал он, обращаясь к Талабаевой.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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