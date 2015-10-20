Провести выходной с пользой предлагает медицинская компания Medunion. Уже в эту субботу, 13 октября, во Владивостоке на одной площадке в гостинице «Лотте» соберутся ведущие профессора и специалисты клиник из корейского города Тэгу. Получить консультацию, провести обследование и выиграть поездку к именитым корейским докторам можно будет совершенно бесплатно.

Профессиональные рекомендации врачей, практическая направленность и оснащенная база — главные составляющие ожидаемого мероприятия. Специалисты медицинских центров и компаний beauty-индустрии познакомят приморских жителей и гостей с современными методиками диагностики и лечения организма. Профессор клиники дерматологии «Олфоскин» - господин Мин, возглавляющий ассоциацию дерматологов в Южной Кореи, расскажет о своих уникальных методиках. Специалисты радиологических центров расскажут о возможности пройти обследование за несколько часов и получить результат в тот же день. Все это сделать можно будет совершенно бесплатно.

Анна Кондратьева, директор компании Medunion: «Добро пожаловать владельцам салонов и эстетических клиник красоты, так как будет представлено много клиник beauty-индустрии, пластической хирургии и стоматологии».

Прийти на выставку может каждый желающий. Организаторы подготовили насыщенную программу с ведущим и популярным творческим трио. В рамках мероприятия пройдет розыгрыш, победитель отправится в город Тэгу, где пройдет обследование всего организма в известной клинике и косметологические процедуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]