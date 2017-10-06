"Автовести": выгодная покупка автомобилей премьер-класса, обучение специалистов авторемонта, современные скутеры и др.

-Владимира Арсеньева, знаменитого краеведа

-Сергея Дарькина, губернатора Приморья, при котором появились Золотой мост и мост на о.Русский

-Дмитрия Карбышева, генерала, одного из строителей Владивостокской крепости

- Ильи Лагутенко, знаменитого российского музыканта из Владивостока

-Виктора Ломакина, первого секретаря крайкома КПСС, при котором была заложена экономическая база сегодняшнего Приморья

-Николая Муравьева-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири

-Анны Щетининой, знаменитой женщины-капитана дальнего плавания

-Виктора Черепкова, знаменитого мэра Владивостока 90-ых годов XX века

-Василия Чернышева, фронтовика, первого секретаря крайкома КПСС в 50-60 годы XX века

-Анны Чулковой, "матери" приморского "Птичьего молока"

-Александра Фадеева, знаменитого советского писателя из приморской Чугуевки

-Дерсу Узалы, героя книги В.Арсеньева