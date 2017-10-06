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"Автовести": выгодная покупка автомобилей премьер-класса, обучение специалистов авторемонта, современные скутеры и др.

Партнеры этого выпуска программы:

1) "Suprotec" спрашивайте в автомагазинах "Автонародные". Сайт по ссылке https://www.avtonarodnye.ru/

2) Официальный дилер BMW "Премьер Авто", г. Владивосток, ул. Маковского, 93, тел: 8 (423) 230-30-30. Сайт: bmw-premier-auto.ru

3) Koonka, г. Владивосток, ул.Проходная 4-я, 14, стр. 5/ Тел: 8 (423) 278-27-83/ Сайт: http://koonka.ru

4) "Регулмото", г. Уссурийск, Новоникольское шоссе, 9. Тел:. 8 (4234) 24-12-34. Сайт: www.regulmoto.ru

5) "Прайд Владивосток", г. Владивосток, ул. Снеговая, 16, тел: 8 (423) 244-01-73. Сайт: http://www.pride-vl.ru/

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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