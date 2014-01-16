Таксист-нелегал спровоцировал ДТП в Приморье, в котором пострадали трое детей

Трое несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет получили травмы в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья. Как сообщает "Вести: приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, 42-летний водитель "Тойота Королла Филдер" нелегально занимался перевозками пассажиров. Утром автомобиль вызвали родители несовершеннолетних, чтобы отвезти их в школу. Дети были посажены в салон автомобиля без сопровождения взрослых.

По предварительным данным, на 47 км автодороги Артем - Находка - порт Восточный, выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель "Тойота Королла Филдер" не предоставил преимущества в движении транспортным средствам, допустив столкновение с двумя автомобилями.

В результате автоаварии пострадали трое несовершеннолетних пассажиров автомашины "Тойота Королла Филдер": мальчики в возрасте 12 и 17 лет, а также 6-летняя девочка, которая перевозилась без использования специального детского удерживающего устройства и не была пристегнута штатным ремнем безопасности. В результате удара несовершеннолетние получили травму головы.

В отношении водителя "Тойота Королла Филдер" составлены административные материалы по ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД РФ), ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки несовершеннолетнего), ч.2 12.13 (Невыполнение требований ПДД РФ уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом).

Кроме того, информация о случившемся будет направлена в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях привлечения к ответственности родителей пострадавших за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]