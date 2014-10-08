Экс-служащие администрации украли из бюджета Зарубино 25 млн. рублей

В Хасанском районе Приморского края бывшие муниципальные служащие осуждены за хищение бюджетных средств, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморья.



Хасанским районным судом вынесен обвинительный приговор бывшим сотрудницам администрации Зарубинского городского поселения, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период с 2013 г. по 2016 г. главным бухгалтером и экономистом администрации городского поселения.

Фигурантки под предлогом заключения муниципальных контрактов для выполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, закупки строительных материалов, а также под предлогом начисления заработной платы и иных выплат в объеме, существенно превышающем фактически начисленных, похищали денежные средства из бюджета муниципального образования.

Так, имея доступ к электронным подписям руководства, они осуществляли переводы бюджетных средств на подконтрольные им банковские счета.

Действуя подобным образом, используя служебное положение, фигуранткам удалось похитить около 25 млн. рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело по факту хищения части бюджетных средств возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступлений, суд назначил за содеянное каждой 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ исполнение наказания в виде лишения свободы обеим осужденным отсрочено до достижения их малолетними детьми возраста 14 лет.

Кроме этого, суд назначил фигуранткам штраф в размере 600 тыс. рублей, лишив их права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 2 года 6 месяцев.

На арестованное имущество подсудимых (автомобили) судом обращено взыскание в части исполнения дополнительного наказания в виде штрафа.

Иск прокурора района о взыскании с осужденных 25 млн. рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба удовлетворен в полном объеме. При этом судом обращено взыскание на имущество фигуранток (моторная лодка, ювелирные изделия, объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки и жилой дом) в счет возмещения ущерба.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]