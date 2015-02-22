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Предприятие по переработке краба открыли в Приморье

Предприятие по переработке краба открыли в Приморье

Фото: Администрация ПК

Компания «Восход», получившая статус порто-франко в марте этого года, приступила к добыче и первичной переработке краба на территории Приморского края. Объем инвестиций в проект составляет почти 300 миллионов рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, первоначальный этап реализации инвестпроекта подразумевает аренду промыслового судна для вылова, первичной переработки и выпуска свежемороженого краба в объемах более 360 тонн в год, а затем покупку и оснащение собственного судна с учетом приобретаемых квот.

«Промысловое судно РШ “Защитный” мы арендовали по договору тайм-чартера вместе с экипажем. Кроме того, уже приобретено собственное судно РШ “Гепард”, проведена его модернизация и капитальный ремонт для промысла живого краба, согласно квотам – до 534 тонн в год», – сообщил директор ООО «Восход» Николай Шипула.

По мнению резидента СПВ, актуальность данного производства объясняется сохраняющимся высоким уровнем незаконного вылова и реализации краба, что тормозит развитие отрасли, и, соответственно, необходимостью повышения легализации данного направления как на внутреннем, так и внешнем рынках сбыта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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