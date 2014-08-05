В Приморье 46-летний водитель автомашины "Тойота Карина" на смерть сбил пешехода
46-летний водитель автомашины "Тойота Карина" на 654 км гострассы А-370 Хабаровск-Владивосток, двигаясь со стороны Михайловского района, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. кКак сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, 42-летний мужчина получил тяжелые травмы. В состоянии комы пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Медики сделали все возможное, однако спустя 5 часов мужчина скончался.
Установлено, что автоавария произошла в темное время суток на освещенном участке трассы. В момент происшествия шел дождь, в связи с чем дорожное покрытие было мокрым.
Стаж вождения водителя составляет 11 лет. Медицинское освидетельствование не обнаружило алкоголя в крови водителя.
По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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