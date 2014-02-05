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Полиция просит жителей Приморья сообщать о фактах продажи алгоколя несовершеннолетним

Полиция просит жителей Приморья сообщать о фактах продажи алгоколя несовершеннолетним

Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

С начала года сотрудниками УМВД России по Приморскому краю составлено 88 протоколов об административном правонарушении по фактам продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Половину этих нарушений выявили инспекторы по делам несовершеннолетних.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД Росии по Приморскому краю, вопросы выявления и пресечения фактов реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия, находятся под особым контролем органов внутренних дел. В связи с этим полицейские напоминают владельцам и сотрудникам магазинов, занимающихся продажей алкогольной продукции: в случае возникновения сомнений относительно вероятного возраста покупателя, необходимо потребовать документ, удостоверяющий его личность, который позволит определить точный возраст клиента торговой точки.

Жителей Приморья полиция просит незамедлительно сообщать в органы внутренних дел о ставших им известными фактах продажи незаконно изготовленных алкогольных напитков, реализации спиртного в ночное время и в неустановленных местах, а также о фактах продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним по телефону 02 (для мобильных телефонов 102). По каждому сообщению сотрудники полиции незамедлительно примут меры реагирования, виновные лица будут привлечены к установленной законодательством Российской Федерации ответственности.

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район)             226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский  район)        227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский  район)     240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский  район)          265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский  район)             232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский)                      238-80-03

Отдел полиции №9 (о. Русский)                      249-09-27            

Департамент лицензирования и торговли

Администрации  Приморского края                   221-54-18

Телефон доверия УМВД России

по Приморскому краю                                  240-10-00.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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