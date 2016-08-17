Прекрасную погоду обещают синоптики приморцам на выходные
Сегодня, 12 октября, атмосферное давление будет расти. Дожди на большей части края прекратятся, лишь местами на севере ещё не исключён небольшой дождь. Максимальная температура воздуха повысится на 2–4 градуса. Во Владивостоке уже с утра светит солнце, день обещает быть очень хорошим. Во второй половине дня воздух прогреется до +13…+16 °C.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", приближающиеся выходные дни также порадуют приморцев великолепной погодой, гарантом которой выступит гребень антициклона. Погода будет спокойной и солнечной. Лишь в воскресенье ближе к вечеру с запада подойдёт атмосферный фронт, и начнутся дожди. Ветер сменит направление на юго-западное, и после кратковременного похолодания, вновь вернётся тепло. Максимальные температуры воздуха +12…+20 °C. Антициклон будет способствовать не только прогреву воздуха днём, но и его ночному выхолаживанию. Ночами температура воздуха будет низкой, +3…−6 °С, на южном побережье теплее, +5…+11 °C.
В выходные дни жители и гости Владивостока тоже смогут насладиться прекрасной погодой. В воскресенье во второй половине дня может начать натекать облачность, и к вечеру не исключён слабый дождь. В ночные часы будет прохладно, +8…+11 °C. Днём достаточно тепло, +14…+17 °C.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.05.2018 В выходные дни во Владивостоке будет прохладно, в воскресенье возможен дождь
-
23.05.2018 Тепло, местами дожди: какой будет погода на выходных в Приморье
-
26.09.2017 Во Владивостоке похолодает ещё на 3–4 градуса
-
14.04.2017 В выходные в Приморье воздух прогреется до 24 градусов
-
06.04.2017 В выходные дни жителей Приморья ожидает изменчивая погода
-
17.08.2016 Курортная погода вернулась во Владивосток
Добавить комментарий