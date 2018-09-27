Олег Кожемяко встретился с молодежью края. Представители различных общественных организаций озвучили главе Приморья множество насущных проблем и предложили пути их решения. Каждую просьбу и замечание глава региона взял на карандаш.

Студотрядовцы, волонтеры, спортсмены, деятели культуры и бизнесмены. Представители молодежных направлений, которых в Приморье немало, обсудили насущные проблемы с главой края Олегом Кожемяко. Среди острых тем — стремление подрастающего поколения покинуть регион.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «Сейчас будем принимать решения по молодым специалистам, чтобы им платили подъемные, чтобы им доплачивали из бюджета деньги. Потому что у них нет квалификации, нет ничего. Видим в этом большую перспективу, чтобы молодежь оставалась здесь. У нас, к сожалению, отток продолжается. Порядка пяти тысяч из региона уезжает. И это плохо».

Но в крае достаточно и тех, кто хочет остаться. Например, бойцы студенческих отрядов. Их число растет с каждым годом. В 2018 создали даже медицинское направление, но у ребят возникли проблемы.

Роман Гритченко, руководитель штаба студенческих отрядов Приморского края: «В наших рядах есть большое количество студентов, которые, к сожалению, пока не до конца могут быть трудоустроены. И на это есть причины. И чтобы их решить, нужна, конечно, помощь властей».

И власти готовы помогать. Глава региона обеспокоен кадровой проблемой в крае и пообещал студотрядовцам, помочь с устройством на работу. Помощи у Олега Кожемяко попросили и спортсмены. Не смотря на активную пропаганду здорового образа жизни, мест для занятий спортом просто не хватает.

Алексей Фирсов, участник «workout» движения Приморского края: «По пальцам можно пересчитать в районах муниципальных, где это вообще есть, где есть более менее какие-то условия».

Олег Кожемяко, будучи сам спортсменом, с понимаем отнесся к проблеме и пообещал предусмотреть финансирование спортплощадок в бюджете на будущий год. В планах у главы края развивать также направления информационных технологий, жилищного строительства, содействие благотворительным организациям и многое другое.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]