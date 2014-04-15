Аналоговое телевещание начнут отключать с 2019 года, как не остаться без телевидения
"Вести: Приморье. Интервью" с Ларисой Ткачук, заместителем генерального директора компании ООО "НТВ-плюс".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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