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Топ-10 самых дорогих вакансий за октябрь в Приморье

Топ-10 самых дорогих вакансий за октябрь в Приморье

Фото: Yandex Zen

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на hh.ru, в Приморье самой дорогой вакансией октября стало предложение на должность врача-офтальмо хирурга с зарплатой от 300 000 до 500 000 тысяч рублей. На втором месте, предложение на должность бизнес-ассистента со знанием английского языка. Предлагаемое вознаграждение составляет от 200 000 тысяч рублей. Вакансия предполагает переезд в г. Саратов. Третье место заняло предложение на должность директора финансового департамента с зарплатой от 200 000 тысяч рублей. При этом, среднее вознаграждение по краю составило 49 282 рублей.

 

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Город

Ссылка на вакансию

Врач-офтальмо хирург

От 300 000 до 500 000 руб.

Владивосток

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27713320

Бизнес-ассистент со знанием английского языка

От 200 000 руб.

Уссурийск

https://career.ru/vacancy/26337783

Директор финансового департамента

От 200 000 руб.

Владивосток

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28039959

Маркетолог

От 100 000 до 350 000 руб.

Владивосток

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27840062

Помощник капитана по радиоэлектронике

От 200 000 до 250 000 руб.

Владивосток

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27932959

Юрист ( EPC контракты)

От 180 000 руб.

Большой Камень

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27730388

Главный специалист по экспортным продажам отдела ВЭД

От 90 000 до 280 000 руб.

Владивосток

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27999856

Директор департамента розничных продаж

От 150 000 руб.

Владивосток

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26345380

Заместитель директора филиала по розничному бизнесу, г. Магадан

От 150 000 руб.

Магадан

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26878388

Слесарь электрик по РЭО

 

От 150 000 руб.

Уссурийск

https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27280171

 

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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