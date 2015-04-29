Топ-10 самых дорогих вакансий за октябрь в Приморье

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на hh.ru, в Приморье самой дорогой вакансией октября стало предложение на должность врача-офтальмо хирурга с зарплатой от 300 000 до 500 000 тысяч рублей. На втором месте, предложение на должность бизнес-ассистента со знанием английского языка. Предлагаемое вознаграждение составляет от 200 000 тысяч рублей. Вакансия предполагает переезд в г. Саратов. Третье место заняло предложение на должность директора финансового департамента с зарплатой от 200 000 тысяч рублей. При этом, среднее вознаграждение по краю составило 49 282 рублей.

Должность Размер предлагаемой ЗП Город Ссылка на вакансию Врач-офтальмо хирург От 300 000 до 500 000 руб. Владивосток https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27713320 Бизнес-ассистент со знанием английского языка От 200 000 руб. Уссурийск https://career.ru/vacancy/26337783 Директор финансового департамента От 200 000 руб. Владивосток https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28039959 Маркетолог От 100 000 до 350 000 руб. Владивосток https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27840062 Помощник капитана по радиоэлектронике От 200 000 до 250 000 руб. Владивосток https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27932959 Юрист ( EPC контракты) От 180 000 руб. Большой Камень https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27730388 Главный специалист по экспортным продажам отдела ВЭД От 90 000 до 280 000 руб. Владивосток https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27999856 Директор департамента розничных продаж От 150 000 руб. Владивосток https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26345380 Заместитель директора филиала по розничному бизнесу, г. Магадан От 150 000 руб. Магадан https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26878388 Слесарь электрик по РЭО От 150 000 руб. Уссурийск https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27280171

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]