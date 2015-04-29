Топ-10 самых дорогих вакансий за октябрь в Приморье
Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на hh.ru, в Приморье самой дорогой вакансией октября стало предложение на должность врача-офтальмо хирурга с зарплатой от 300 000 до 500 000 тысяч рублей. На втором месте, предложение на должность бизнес-ассистента со знанием английского языка. Предлагаемое вознаграждение составляет от 200 000 тысяч рублей. Вакансия предполагает переезд в г. Саратов. Третье место заняло предложение на должность директора финансового департамента с зарплатой от 200 000 тысяч рублей. При этом, среднее вознаграждение по краю составило 49 282 рублей.
|
Должность
|
Размер предлагаемой ЗП
|
Город
|
Ссылка на вакансию
|
Врач-офтальмо хирург
|
От 300 000 до 500 000 руб.
|
Владивосток
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27713320
|
Бизнес-ассистент со знанием английского языка
|
От 200 000 руб.
|
Уссурийск
|
https://career.ru/vacancy/26337783
|
Директор финансового департамента
|
От 200 000 руб.
|
Владивосток
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/28039959
|
Маркетолог
|
От 100 000 до 350 000 руб.
|
Владивосток
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27840062
|
Помощник капитана по радиоэлектронике
|
От 200 000 до 250 000 руб.
|
Владивосток
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27932959
|
Юрист ( EPC контракты)
|
От 180 000 руб.
|
Большой Камень
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27730388
|
Главный специалист по экспортным продажам отдела ВЭД
|
От 90 000 до 280 000 руб.
|
Владивосток
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27999856
|
Директор департамента розничных продаж
|
От 150 000 руб.
|
Владивосток
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26345380
|
Заместитель директора филиала по розничному бизнесу, г. Магадан
|
От 150 000 руб.
|
Магадан
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/26878388
|
Слесарь электрик по РЭО
|
От 150 000 руб.
|
Уссурийск
|
https://vladivostok.hh.ru/vacancy/27280171
*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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