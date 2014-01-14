Возбудитель смертельно опасного заболевания обнаружен в продукции приморского производителя

В отношении предпринимателя из Артема, неоднократно нарушавшего Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» при производстве полуфабрикатов и готовой продукции, Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области будет инициирована внеплановая проверка. По данным исследований «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» Управления Россельхознадзора, полученным 10 октября, в продукции предпринимателя выявлены опасные бактерии.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в результате лабораторных испытаний в пробах партии колбасок для жарки (купатов) выявлена бактерия листерия. Это возбудитель смертельно опасного заболевания человека – листериоза. Кроме того, в продукции обнаружены бактерии кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).

Листерии считаются особо опасными, так как способны выжить при низкой температуре. Специалисты считают, что для снижения риска инфицирования листериозом необходимо подвергать пищу достаточной термической обработке.

Выявления свидетельствуют о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции, а также о не соблюдении необходимых санитарных норм на производстве.

Индивидуальный предприниматель ранее неоднократно нарушал нормы ветеринарного законодательства. Так, в мае 2018 года в ходе проведения внеплановой проверки на предприятии была обнаружена продукция, которая хранилась и находилась в процессе дефростации, часть – с истекшими сроками годности, на части продукции маркировка была фальсифицирована (дата изготовления завышена на сутки от даты проведения проверки). Продукция изъята из реализации. В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное производство, по результату рассмотрении которого на него наложено наказание в виде административного штрафа.

Кроме того, в июне 2018 года при проведении исследования колбасных изделий этого производителя была выявлена не заявленная в составе ДНК курицы, что является признаком фальсификации продукции. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области направило информационное письмо по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в Федеральную службу по аккредитации. У предприятия была отозвана декларация на серийный выпуск продукции.

После получения результатов исследований колбасок для жарки (купатов) 10 октября 2018 года информация о выявлениях внесена в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», а также в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Далее сведения поступили в Центральный аппарат и территориальные управления Россельхознадзора, управления ветеринарии субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные ведомства. Кроме того, информация доведена производителю и по месту отбора проб для предотвращения реализации небезопасной продукции

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области направило информационное письмо по факту выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, в Федеральную службу по аккредитации на отзыв декларации на серийный выпуск продукции.

В отношении предпринимателя будет инициирована внеплановая проверка, которая пройдет после согласования с Прокуратурой Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]