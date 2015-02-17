Авиарейсы из Приморья в Благовещенск сохранят зимой

Авиакомпания «Аврора» продолжит выполнение рейсов из Владивостока в Благовещенск в зимний период. Продажа билетов в этом направлении уже открыта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прес-сслужбу администрации Приморского края, в настоящее время Bombardier Q400 летает из Владивостока в Благовещенск два раза в неделю – по вторникам и субботам.

С 30 октября вылет из Приморья будет выполняться по вторникам в 07.50, по субботам в 13.25. Обратные рейсы во Владивосток – по средам и воскресеньям в 11.00. Время в полете составляет 1 час 35 минут.

С 29 октября также будут возобновлены полеты по маршруту Владивосток–Комсомольск-на-Амуре–Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]