5 должностных лиц наказаны за плохие результаты ОГЭ во Владивостоке
В 2018 году на территории Владивостокского городского округа зафиксирован рост количества выпускников 9 классов, не прошедших аттестацию (ОГЭ) по причине получения на экзамене баллов ниже, установленного минимального порога. Об этой же ситуации сообщалось и на сайтах некоторых средств массовой информации, которые назвали ситуацию «тревожной».
Как сообщил прокурор г. Владивостока Сергей Лубенец, в отдельных случаях надзорным ведомством выявлены факты бездействия образовательных учреждений по своевременному осуществлению контроля за успеваемостью несовершеннолетних воспитанников.
По итогам проверки, с целью усиления контроля за организацией работы образовательных учреждений при подготовке к сдаче экзаменов, корректировке образовательных процессов, прокурором города внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
По результатам рассмотрения акта реагирования 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, разработан дополнительный комплекс мероприятий, направленный на усиление контроля за подготовкой к сдаче государственной итоговой аттестации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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