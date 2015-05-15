5 должностных лиц наказаны за плохие результаты ОГЭ во Владивостоке

В 2018 году на территории Владивостокского городского округа зафиксирован рост количества выпускников 9 классов, не прошедших аттестацию (ОГЭ) по причине получения на экзамене баллов ниже, установленного минимального порога. Об этой же ситуации сообщалось и на сайтах некоторых средств массовой информации, которые назвали ситуацию «тревожной».

Как сообщил прокурор г. Владивостока Сергей Лубенец, в отдельных случаях надзорным ведомством выявлены факты бездействия образовательных учреждений по своевременному осуществлению контроля за успеваемостью несовершеннолетних воспитанников.

По итогам проверки, с целью усиления контроля за организацией работы образовательных учреждений при подготовке к сдаче экзаменов, корректировке образовательных процессов, прокурором города внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта реагирования 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, разработан дополнительный комплекс мероприятий, направленный на усиление контроля за подготовкой к сдаче государственной итоговой аттестации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]