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Жительница Владивостока едва не лишилась престижного внедорожника

Жительница Владивостока едва не лишилась престижного внедорожника

Чтобы не лишиться японского джипа, гражданка А. за 12 дней полностью удовлетворила гражданина С., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому края. 

Во Владивостоке в отделе судебных приставов по Советскому району находился исполнительный документ о взыскании денежных средств с гражданки А., задолжавшей жителю краевой столицы 580 тысяч рублей.

Ранее женщина взяла в долг у обманутого взыскателя крупную сумму денег. Никаких действий по погашению имеющейся задолженности она не принимала. Тогда гражданин С. обратился в суд, который встал на сторону потерпевшего.

В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установил, что должница имеет в собственности внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 2009 года выпуска.

После того, как местонахождение элитного внедорожника было установлено, представитель Закона наложил арест на транспортное средство.

Судебный пристав-исполнитель разъяснил женщине, что арест с автомобиля снимут после того, как она выплатит задолженность в полном объеме. Спустя 12 дней гражданка А. погасила долг, а также исполнительский сбор в размере 40,6 тысяч рублей.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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