Жительница Владивостока едва не лишилась престижного внедорожника
Чтобы не лишиться японского джипа, гражданка А. за 12 дней полностью удовлетворила гражданина С., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому края.
Во Владивостоке в отделе судебных приставов по Советскому району находился исполнительный документ о взыскании денежных средств с гражданки А., задолжавшей жителю краевой столицы 580 тысяч рублей.
Ранее женщина взяла в долг у обманутого взыскателя крупную сумму денег. Никаких действий по погашению имеющейся задолженности она не принимала. Тогда гражданин С. обратился в суд, который встал на сторону потерпевшего.
В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установил, что должница имеет в собственности внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado 2009 года выпуска.
После того, как местонахождение элитного внедорожника было установлено, представитель Закона наложил арест на транспортное средство.
Судебный пристав-исполнитель разъяснил женщине, что арест с автомобиля снимут после того, как она выплатит задолженность в полном объеме. Спустя 12 дней гражданка А. погасила долг, а также исполнительский сбор в размере 40,6 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.09.2018 Жительница Приморья выплатила почти миллионный долг, чтобы выехать за границу
-
04.05.2018 Жительница Владивостока едва не лишилась салона красоты из-за долгов по налогам
-
22.08.2017 Жительница Находки едва не лишилась водительских прав из-за штрафов ГИБДД
-
07.05.2017 400 тысяч рублей долга выплатил государству владелец Land Cruiser, чтобы не лишиться машины
-
10.06.2014 Судебные приставы изъяли Hummer у жителя Владивостока
-
19.05.2014 Жительница Приморья назло судебному приставу изуродовала свою машину
Добавить комментарий