Анонс на 13 октября

13 октября с 10.00 на Водной станции и стадионе МГУ им. адм. Г.И. Невельского состоится игра по военно-морскому многоборью «Морская Зарница»

13 октября в 10.00 во ВГУЭС (Гоголя, 41) – всероссийский фестиваль науки Nauka 0+.

13 октября в 10.00 в МГУ им. адмирала Г. И. Невельского (Верхнепортовая, 50а) – фестиваль воздушных змеев.

13 октября в 10.00 на СТК «Приморское кольцо» (Приморское Кольцо, 1) – пятый этап чемпионата Evil Race.

13 октября в 11.00 на Штыковских прудах (Березовая, 9, Шкотовский район) – фестиваль тайги.

13 октября в 11.00 во Владивостоке, в ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) − проект «Э. Ю. Я. Дорога к морю».

13 октября в 12.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) – встреча Do you speak english?

13 октября в 12.00 во Владивостокеп, в ЦСИ «Заря» (пр-т 100-летия Владивостока, 155) − творческие мастерские.

13 октября в 12.30 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) − public talk с Андреем Аствацатуровым.

13 октября в 14.00 во Владивостоке, в ТЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – День спорта.

13 октября в 14.00 на владивостокском пляже «Змеинка» (Поселковая 2-я, 34) − закрытие сезона уличных боев STRELKA.

13 октября в 14.00 во Владивостоке на стадионе «Динамо» (Адмирала Фокина, 1) − матч «Луч» − «Авангард».

13 октября в 15.00 во Владивостоке в библиотеке «Бук» (Светланская, 55) − День психического здоровья.

13 октября в 17.00 во Владивостоке, в ЦСК «Хлебозавод» (Семеновская, 9) − воркшоп Андрея Аствацатурова «Как создать конфликт в произведении».

13 октября в 19.00 во Владивостоке в FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) − полуфинал Приморской лиги КВН.

13 октября п. Артемовский, стадион. 42-й открытый турнир по мини-футболу памяти Владимира Евсеева. Начало в 10.00.

13 октября в 10.00 в Уссурийске, в с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Востока», посвященные памяти А.А. Рамзина.

13-14 октября в Артеме, ФОК (ул. Фрунзе, 32б) - Открытый Кубок Приморского края по рукопашному бою.

13-14 октября в УСсурийске, стадион «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - чемпионат Приморского края по футболу среди женщин.

13-14 октября в Партизанске - открытый Кубок Приморского края по велоспорту, маунтинбайк – гонка в гору. Начало 13 октября в 12.55.

13 октября – День астрономии.

13 октября – Всемирный день мигрирующих птиц.

13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]