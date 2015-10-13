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Анонс на 14 октября

14 октября во Владивостоке будет закрыто движение трамваев.

14 октября во Владивостоке, ресторан «Супра» (ул. Адмирала Фокина, 1б) — грузинский праздник сбора урожая.

14 октября в пригороде г. Владивостока - Первенство г. Владивостока по спортивному ориентированию среди новичков.

14 октября в 11.00 во Владивостоке, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43) - Открытое лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся 2001-2004 гг.р. (юноши) муниципальных образовательных учреждений города.

14 октября в г. Рига - атч ХК «Динамо» Рига - ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

14 октября - День работников заповедного дела в России.

14 октября - Всемирный день стандартов.

14 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.

14 октября - православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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