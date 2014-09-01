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Мэр Магадана "бросил перчатку" Владивостоку и Хабаровску

Мэр Магадана

Мэр Магадана Юрий Гришан заявил в пятницу, что он предлагает изменить столицу Дальнего Востока. Он считает, что нужно сделать экономическим и культурным центром региона Магадан. Для этого, по его мнению, у города есть все необходимое, сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Хабаровск является центром Дальневосточного федерального округа с момента его образования (2000 год). Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в субботу заявил, что столицей Дальнего Востока нужно сделать Владивосток. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что не согласен с предложением главы соседнего Приморского края.

"Я подготовлю свое предложение о переносе столицы Дальнего Востока. Я считаю, что столицу ДФО нужно перенести в Магадан. Мы ничем не хуже, у нас тоже есть амбиции. Магадан находится на прохождении огромного количества международных рейсов, у нас международный аэропорт Сокол. Если столицу перенесут в Магадан, от этого выиграет территория, она будет более востребована, в том числе в рамках программы "дальневосточный гектар", по привлечению сюда трудовых ресурсов. В Хабаровске и Владивостоке уже и так все неплохо",- сказал Гришан.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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