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Анонс на 15 октября

С 15 октября по 11 ноября во Владивостоке будет перекрыт дорожный проезд в районе дома № 6 на улице Суханова. Здесь специалисты КГУП «Приморский водоканал» проведут работы по перекладке аварийного водопровода.

15 октября в ДВФУ в рамках празднования 100-летия высшего исторического образования на Дальнем Востоке России состоится семинар «История как фундамент гуманитарного познания».

15 октября в Дальневосточном институте искусств - II Всероссийский музыкальный конкурс. Конкурсные прослушивания: 10.00-13.00 - фортепиано (I тур), 14.00-17.00 - скрипка (I тур).

15 октября - Международный день белой трости.

15 октября - Всемирный день мытья рук.

15 октября - Международный день сельских женщин.

15 октября - День создания адресно-справочной службы Российского государства.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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