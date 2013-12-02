Депутата ЗАКСа Р. Маноконова взяли под стражу в зале суда во Владивостоке. Подробности
Депутата Законодательного собрания Приморского края Руслана Маноконова осудили на четыре года лишения свободы общего режима, сообщил "Вести:Приморье" источник во Фрунзенском районном суде Владивостока. Такое решение было вынесено в ходе судебного заседания 12 октября.
"Авторитетный" депутат из Находки попался на элементарной схеме мошенничества с арендой жилья.
Руслан Маноконов и его помощник Евгений Терловой (ему дали три года) обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ст. 159.2 ч. 4 УК РФ). Помимо лишения свободы, суд назначил Маноконову штраф в 500 тысяч рублей, а Терловому - 300 тысяч рублей.
Ранее местные СМИ сообщали, что депутат Маноконов подозревался в незаконном присвоении бюджетных средств на сумму более 1,3 миллиона рублей. Представляющий в краевом парламенте город Находка, Маноконов, как иногородний депутат, не имеющий жилья во Владивостоке, имеел право на возмещение за счёт бюджета расходов, связанных с арендой жилплощади в краевом центре. По версии следствия, Маноконов заключил договор аренды с фиксированной ежемесячной платой, а затем предоставлял в аппарат краевого парламента расписки от «арендодателя» за получение денег. Эти расписки становились основанием для получения компенсации, общая сумма которой с января 2012 года по ноябрь 2014 года составила более 1 миллиона рублей.
Но, как выяснили в ходе доследственной проверки, депутат в съёмной квартире не проживал – до сентября 2013 года там жил собственник жилья, который впоследствии сдал квартиру в аренду повторно, но уже другому человеку, после чего это помещение использовалось для размещения частного детского сада.
Руслан Маноконов – зампредседателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК с 2016 года. Евгений Терловой – бизнесмен.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.01.2017 Председателя Контрольно-счетной палаты изберут в Приморье
-
19.12.2016 Анонс на 20 декабря
-
05.10.2016 Новые составы комитетов Законодательного Собрания Приморья сформированы
-
12.11.2015 Новые «налоговые каникулы» для приморского бизнеса планируют установить с 1 января 2016 года
-
26.03.2015 Интервью с Владимиром Беспаловым от 25 марта 2015 года
-
02.12.2013 Анонс на 3 декабря
Добавить комментарий