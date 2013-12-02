Депутата ЗАКСа Р. Маноконова взяли под стражу в зале суда во Владивостоке. Подробности

Депутата Законодательного собрания Приморского края Руслана Маноконова осудили на четыре года лишения свободы общего режима, сообщил "Вести:Приморье" источник во Фрунзенском районном суде Владивостока. Такое решение было вынесено в ходе судебного заседания 12 октября.

"Авторитетный" депутат из Находки попался на элементарной схеме мошенничества с арендой жилья.

Руслан Маноконов и его помощник Евгений Терловой (ему дали три года) обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ст. 159.2 ч. 4 УК РФ). Помимо лишения свободы, суд назначил Маноконову штраф в 500 тысяч рублей, а Терловому - 300 тысяч рублей.

Ранее местные СМИ сообщали, что депутат Маноконов подозревался в незаконном присвоении бюджетных средств на сумму более 1,3 миллиона рублей. Представляющий в краевом парламенте город Находка, Маноконов, как иногородний депутат, не имеющий жилья во Владивостоке, имеел право на возмещение за счёт бюджета расходов, связанных с арендой жилплощади в краевом центре. По версии следствия, Маноконов заключил договор аренды с фиксированной ежемесячной платой, а затем предоставлял в аппарат краевого парламента расписки от «арендодателя» за получение денег. Эти расписки становились основанием для получения компенсации, общая сумма которой с января 2012 года по ноябрь 2014 года составила более 1 миллиона рублей.

Но, как выяснили в ходе доследственной проверки, депутат в съёмной квартире не проживал – до сентября 2013 года там жил собственник жилья, который впоследствии сдал квартиру в аренду повторно, но уже другому человеку, после чего это помещение использовалось для размещения частного детского сада.

Руслан Маноконов – зампредседателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам ЗС ПК с 2016 года. Евгений Терловой – бизнесмен.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]