"Новости культуры": Открытие сезона в театре молодежи, мастер-класс от реставраторов Эрмитажа, новая книга об Арсеньеве и удэгейцах
"Вести: Приморье. Новости культуры": Открытие сезона в театре молодежи, мастер-класс от реставраторов Эрмитажа, новая книга об Арсеньеве и удэгейцах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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