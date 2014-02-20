Во Владивостоке полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить 17-летнего нарушителя

Внимание инспекторов дорожно-патрульной службы, дежуривших ночью во Владивостоке, привлекла автомашина "Тойота Марк-II". Водителю был подан сигнал об остановке, которой тот проигнорировал, увеличив скорость, и попытался скрыться.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, в ходе преследования водитель грубо нарушал Правила дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции остановить транспортное средство, не реагировал. В районе дороги, ведущей к международному аэропорту «Кневичи», инспектор ДПС произвел из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух, после чего еще раз потребовал остановить транспортное средство. Это требование было в очередной раз проигнорировано. Сотрудник полиции был вынужден выстрелить в правое заднее колесо. Только после этого машина остановилась.

В ходе разбирательства установлено, что иномаркой управлял 17-летний подросток. У него не было документов на право распоряжения и управления транспортным средством, а также удостоверяющих личность.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства), ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство). Оплачивать штрафы придется его родителям.

Кроме того, информация о происшествии направлена в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях привлечения к ответственности родителей правонарушителя за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]