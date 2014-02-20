Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:34
  0

Во Владивостоке полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить 17-летнего нарушителя

Фото: Пресс-служба ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Внимание инспекторов дорожно-патрульной службы, дежуривших ночью во Владивостоке, привлекла автомашина "Тойота Марк-II". Водителю был подан сигнал об остановке, которой тот проигнорировал, увеличив скорость, и попытался скрыться.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку, в ходе преследования водитель грубо нарушал Правила дорожного движения, на неоднократные требования сотрудников полиции остановить транспортное средство, не реагировал. В районе дороги, ведущей к международному аэропорту «Кневичи», инспектор ДПС произвел из табельного оружия  предупредительный выстрел в воздух, после чего еще раз потребовал остановить транспортное средство. Это требование было в очередной раз проигнорировано. Сотрудник полиции был вынужден выстрелить в правое заднее колесо. Только после этого машина остановилась.

В ходе разбирательства установлено, что иномаркой управлял 17-летний подросток. У него не было документов на право распоряжения и управления транспортным средством, а также удостоверяющих личность.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы по  ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства), ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство). Оплачивать штрафы придется его родителям.

Кроме того, информация о происшествии направлена в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в целях привлечения к ответственности родителей правонарушителя за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокскому аэропорту должно быть присвоено имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря