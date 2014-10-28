Во Владивостоке ликвидирован подпольный цех по переработке трепанга

В ходе проведения оперативно-профилактической операции «Путина - 2018» сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Владивостоку совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружен варочный цех, где в условиях полной антисанитарии четверо граждан осуществляли незаконную переработку дальневосточного трепанга.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, в цеху, расположенном на острове Русском во Владивостоке, обнаружены чаны для варки трепанга, ёмкости для его хранения, морозильный ларь, а также 1038 живых особей дальневосточного трепанга общей массой свыше 56,5 килограммов. Живой трепанг выпущен в естественную среду обитания.

Также обнаружено около 60 кг (8400 особей) мороженого трепанга, свыше 37 кг (5000 особей) - вареного, 20 кг (670 особей) - потрошёного. Продукция, подверженная обработке, изъята сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В отношении 49-летнего жителя Владивостока возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (Нарушение требований по охране ресурсов внутренних морских вод).

В результате незаконной добычи дальневосточного трепанга водным ресурсам Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 1,2 миллионов рублей.

Для справки:

Дальневосточный трепанг представляет собой беспозвоночное существо, относящееся к типу иглокожих и существует более 500 миллионов лет. Трепанг, или голотурия, употребляется в пищу и считается одним из самых дорогих деликатесных продуктов. Наиболее развит его промысел у берегов Японии, Китая, Малайского архипелага и в южной части Тихого океана, где деликатесные блюда, а также фармакологические препараты из трепанга пользуются большим спросом. Трепанг занесен в Красную книгу Российской Федерации, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморье его вылов разрешен только в научных целях.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]