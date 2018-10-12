Массовое ДТП во Владивостоке: пять машин собрались в «паровозик»
Пять автомобилей стали участниками ДТП во Владивостоке. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, авария произошла улице адмирала Юмашева. Одна из иномарок получила серьезные повреждения задней части кузова.
О пострадавших не сообщается.
Причину дорожного происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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