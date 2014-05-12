Во Владивостоке восстанавливают проезд от улицы Пушкинской до Светланской

Работы по восстановлению участка дороги от улицы Пушкинской до Светланской в районе опоры Золотого моста начались во Владивостоке. Этот участок дороги оказался разрушенным во время строительства Золотого моста. К сожалению, после сдачи объекта в эксплуатацию территория несколько лет оставалась неблагоустроенной. И вот теперь дорога будет полностью восстановлена.

Подрядчики проведут комплекс земляных работ, устройство дорожного основания, а затем асфальтирование. Будет восстановлен тротуар и благоустройство, - сообщили в администрации города.

Параллельно с восстановлением участка будет проведено благоустройство Пушкинского сквера, который вошел в список объектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Планируется, что эта работа также будет завершена до конца текущего года.

Работы ведутся на средства дорожного фонда и городского бюджета. Подрядчик определен по итогам аукциона, им стала компания ООО «ФедералСтрой».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]