После тёплых выходных в Приморье вновь похолодает

С наступлением новой рабочей недели погода в Приморском крае вновь немного испортится. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в понедельник, 15 октября, по северу Хабаровского края будет смещаться циклон с фронтальными разделами. Пройдут дожди. К середине недели осадки на большей части края прекратятся. Прояснит. Лишь местами на севере Приморья ещё сохранятся небольшие дожди. За фронтом с севера вторгнется очередная порция холода, и после тёплых выходных в крае вновь похолодает.

Во Владивостоке первая половина недели ожидается спокойной. В первый рабочий день ночная температура воздуха будет оставаться на уровне +7…+10 °С, дневная +12…+15 °С. В дальнейшем похолодает на 3–5 градусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]