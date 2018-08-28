Владивостокский "Богатырь" проигнорировал санкции США

Судно "Богатырь" владивостокской компании "Гудзон", попавшей под санкции США, швартуется в южнокорейском порту Пхохан. Ранее власти Республики Кореи запрещали судам этой компании входить в свои порты.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", у судовладельца - компании "Гудзон" по-прежнему нет официального разрешения о заходах в порт судов компании.

Напомним, в конце сентября судно "Севастополь", принадлежащее приморской компании "Гудзон", было задержано в корейском Пусане. Судовладелец заявил, что судно задержано из-за введенных в отношении компании экономических санкций США. Консул РФ в Пусане тогда сообщил, что "судно было задержано без объяснений причин". Позже министерство транспорта Южной Кореи разрешило теплоходу "Севастополь" выход из порта.

Еще ранее судам "Гудзона" власти Южной Кореи запретили заход в порты страны из-за внесения компании в санкционный список страны в связи с санкциями США. Между тем, по словам гендиректора компании "Гудзон", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому внесение ее в санкционный список необоснованно.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Судоходная компания Гудзон" (СК "Гудзон") зарегистрировано во Владивостоке в 2011 году. Компания занимается грузоперевозками, на паритетных основах принадлежит Андрею Иванцу и руководителю СК Геннадию Кононенко. Выручка компании за 2017 год составила 684 млн руб., чистая прибыль - 3,6 млн руб. По данным СК, она возит грузы по Дальнему Востоку России и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]