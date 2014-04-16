Путин дал особое поручение по острову Русскому во Владивостоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о придании специального правового статуса острову Русский в Приморье. Это необходимо для реализации там инновационных проектов, говорится в поручении, опубликованном на сайте kremlin.ru.

Поручение о придании нового правового статуса дальневосточному острову глава государства подписал по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), который прошел с 11 по 13 сентября во Владивостоке, уточняют "Вести:Приморье"

Ожидается, что специальный правовой статус позволит создать на острове Русский крупный научно-технологический центр и сформировать там комфортную среду для реализации инновационных проектов в сферах медицины, робототехники, биотехнологий и других.

Кабмину также предстоит заняться проработкой вопроса о создании на острове технопарка и центра цифрового развития. Учреждения должны работать над программным обеспечением для обработки больших данных (Big Data) и информационной безопасностью.

Вместе с правительством к развитию острова были привлечены компании «Газпромом», «Роснефть», «Росатом», «Роскосмос», «Вертолеты России» и «ОАК». Вместе они должны проработать вопрос создания инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок.

Доклад по последнему вопросу должен быть представлен до 1 мая 2019 августа. По остальным – до 1 августа. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители перечисленных компаний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]