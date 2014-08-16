Футболисты курского "Авангарда" опоздали на самолет во Владивосток

Курский «Авангард» не успевает на матч во Владивостоке.

Утром 12 октября курские футболисты отправились на автобусе в Белгород, из аэропорта которого они должны были вылететь в столицу. В Москве сине-белые должны были сесть на самолет до Владивостока.

Однако из-за задержки вылета самолета из Белгорода, «Авангард» опоздал на рейс во Владивосток.

Поэтому руководство ФНЛ и руководство ФК «Луч» решили 13 октября перенесли начало встречи с 14:00 по владивостокскому времени на 20:00 местного времени.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]