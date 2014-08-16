Футболисты курского "Авангарда" опоздали на самолет во Владивосток
Курский «Авангард» не успевает на матч во Владивостоке.
Утром 12 октября курские футболисты отправились на автобусе в Белгород, из аэропорта которого они должны были вылететь в столицу. В Москве сине-белые должны были сесть на самолет до Владивостока.
Однако из-за задержки вылета самолета из Белгорода, «Авангард» опоздал на рейс во Владивосток.
Поэтому руководство ФНЛ и руководство ФК «Луч» решили 13 октября перенесли начало встречи с 14:00 по владивостокскому времени на 20:00 местного времени.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.06.2018 Юные футболисты решили поддержать сборную России матчем в "городе детства"
-
02.04.2018 Футболисты "Балтики" не могут покинуть Владивосток
-
11.06.2017 В День России начнет курсировать беспересадочный вагон Владивосток - Благовещенск - Владивосток
-
17.04.2017 Самолет из Пхеньяна приземлился во Владивостоке с 8-часовой задержкой
-
09.05.2015 Телетрансляция парада Победы из Владивостока начнется в 11-00 по местному времени
-
16.08.2014 Анонс на 17 августа
Добавить комментарий